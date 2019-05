Tbs'er op verlof mogelijk betrokken bij meer incidenten

Een 27-jarige tbs'er die wordt verdacht van poging tot verkrachting en diefstal met geweld vorige maand bij de NDSM-werf in Amsterdam, is mogelijk betrokken bij nog meer incidenten. De politie onderzoekt of hij iets te maken heeft met diverse zedendelicten in die omgeving de laatste tijd.

De Amsterdammer verbleef in een instelling voor begeleid wonen en mocht onder voorwaarden naar buiten. Twee jaar geleden is hij door het hof in Amsterdam veroordeeld voor een zedendelict tot een celstraf en tbs met voorwaarden.

De man werd eind april opgepakt. Zijn voorarrest is door de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam met zestig dagen verlengd.

Vorige week liet burgemeester Femke Halsema weten dat er bewakingscamera's komen te hangen bij de studentencampus op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Dat gebeurt omdat het afgelopen halfjaar veel meldingen zijn binnengekomen over incidenten als zakkenrollerij, diefstal en ook zwaardere vergrijpen als inbraak, mishandeling en verkrachting of pogingen daartoe. (ANP)