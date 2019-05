Google-auto’s meten luchtkwaliteit Amsterdam

Auto's van Google gaan het komende jaar de luchtkwaliteit in Amsterdam meten. De voertuigen zijn uitgerust met speciale sensoren, die vervuiling registreren. Zo moet duidelijk worden hoe schoon of vuil de lucht in elke afzonderlijke straat is. Air View, heet het project. De auto's meten de luchtkwaliteit terwijl ze door Amsterdam rijden om foto's te maken voor Street View.

Google, de Universiteit Utrecht en de gemeente Amsterdam hebben het project woensdag aangekondigd. De auto's meten de hoeveelheid stikstofmonoxide, stikstofdioxide, ultrafijne deeltjes en zwarte koolstof in de lucht. Wethouder Sharon Dijksma hoopt dat de metingen zorgen voor ''een nog completer overzicht'' van de luchtkwaliteit in Amsterdam. De hoofdstad meet al wel vervuiling, maar dat gebeurt op een paar vaste punten.

Google deed al onderzoek naar vervuiling in Londen, Kopenhagen, Houston, Sydney en Mexico-Stad. (ANP)