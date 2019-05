Blokhuis wil pleegzorg en preventie op Caraïben verbeteren

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS wil de kwaliteit van pleegzorg in Caraïbisch Nederland structureel verbeteren. Hij heeft de toezegging gedaan dat pleegouders per maand een standaardvergoeding van ongeveer 630 dollar krijgen, wat gelijk is aan ongeveer 564 euro. Dat komt in de plaats van een ingewikkeld systeem waarbij ouders een basisbedrag kregen en voor eventuele toeslagen allerlei facturen moesten indienen.

Dat meldt het ministerie van VWS op 15 mei. Blokhuis bracht deze week een bezoek aan de eilanden Sint-Eustatius en Bonaire. Doel van de reis was onder meer het maken van afspraken met Jeugd- en Gezinszorg Caribisch Nederland (JGCN), die verantwoordelijk is voor de pleegzorg die de ruim vijftig pleegouders in de overzeese eilanden bieden aan een zestigtal kinderen die uit huis zijn geplaatst.

Afspraken

Onderdeel van de afspraken is dat JGCN en de pleegouders zorgovereenkomsten gaan opstellen, waarin afspraken staan over de verzorging en de opvoeding van het kind. Verder moeten de ouders worden gescreend en zijn ze verplicht een cursus te volgen. Wie onder de 21 is en geen verklaring van geen bezwaar van de Voogdijraad kan overleggen, kan geen pleegouder meer zijn. Tot nu toe was er geen wettelijk kader en waren er minder afspraken over wat mensen konden verwachten. Ook is nu geregeld dat kinderen tot ze 21 jaar worden in hun verpleeggezin kunnen blijven wonen. Dat betekent uiteraard ook dat de vergoeding tot deze leeftijd doorloopt.

Preventieakkoord

Eerder heeft Blokhuis op Sint-Eustatius het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend, zo meldt VWS. Doel van het akkoord is een gezonder Caribisch Nederland, met meer aandacht voor preventie en het belang van een gezonde levensstijl. Het akkoord gaat over vijf thema’s: overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, sport en bewegen, seksuele gezondheid en betere organisatiestructuur op sport en preventie. Blokhuis ondertekent deze week ook met Bonaire het akkoord. Voor het Caribisch Sport- en Preventieakkoord is ieder jaar anderhalf miljoen euro beschikbaar.