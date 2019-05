Lokale netwerken ouderenzorg aan de slag met LZO-subsidie

Deze week starten de eerste projecten in de lokale ouderenzorg vanuit de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) van ZonMw.

De subsidie is bedoeld voor netwerken die ouderen helpen met de juiste ondersteuning en zorg, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. In totaal ontvingen 27 netwerken, verspreid over het land, de subsidie. De eerste projecten gaan nu aan de slag. Het is deel van de eerste fase van het subsidietraject, de ontwikkelfase.

In die fase kijken de netwerken met een externe adviseur hoe ze hun aanbod zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoeften en wensen van de ouderen in hun werkgebied. Een netwerk moet in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg bieden en verder werken aan uitbreiding naar welzijn en ondersteuning. De plan van aanpak uit deze eerste fase kan worden ingezet bij de aanvragen van een uitwerkingssubsidie, de tweede fase.