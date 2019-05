'Jeugdzorg teruggeven aan het Rijk niet de oplossing'

Dreigen met stakingen en ultimatums om de hele jeugdzorgopdracht terug te geven aan het Rijk is niet de oplossing, vindt René Meuwissen, vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. ‘Het lijkt me beter om te kijken waar de oorzaak ligt van de problemen.’

Jeugdzorg Nederland is het met de vakbonden en Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) eens dat er meer geld naar de jeugdzorg moet, maar de branchevereniging denkt dat ultimata en dreigementen dat de hele jeugdzorgopdracht wordt teruggeschoven naar het Rijk niet de beste onderhandelingsstrategie zijn. Dit zegt vicevoorzitter René Meuwissen in een interview met Zorg&Welzijn: “De opdracht teruggeven is het somberste scenario. Dat moeten we niet willen. Het lijkt me beter om te kijken waar de oorzaak ligt van de problemen en te onderzoeken wat we eraan kunnen doen.”

Werklast jeugdzorgmedewerker

Een van de problemen is de enorme bureaucratie in de jeugdzorg, vindt Meuwissen: “Elke gemeente heeft andere formulieren en andere regels. Het is gekmakend.” De vicevoorzitter staat positief tegenover het aangekondigde programma ‘Ontregel de Zorg’: “Maar we moeten niet denken dat het daarmee allemaal koek en ei is. Bureaucratie is een veelkoppig monster.” Naast minder regeldruk en een hoger salaris, is ook een verlaging van de werkdruk van groot belang, stelt Meuwissen: “In de cao hebben we afgesproken dat de maximale caseload ligt op gemiddeld 17 casussen. Dat blijft ongewijzigd. Ik wil niet dat jeugdzorgwerkers meer casussen op zich nemen. Als er werkdruk ontstaan door meer casussen, dan kom je in een negatieve spiraal terecht van werkdruk, ziekte verzuim en uitstroom.”