Minister: geen verbod op ruwe borstimplantaten

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) ziet af van een verbod op implantaten met een ruw oppervlak (macrogetextureerd en polyurethaan coating). Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat er onvoldoende bewijs is voor een verband tussen deze implantaten en een verhoogd risico op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker.

In plaats van een verbod, komen strengere regels voor het gebruik van implantaten bij borstreconstructies en borstvergrotingen. Opereren mag pas als zowel patiënt als arts een overeenkomst heeft getekend over de risico's. Ook komt er meer aandacht voor nazorg, meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke stop

Frankrijk verbood in april het gebruik van borstimplantaten met een ruw oppervlak. Daarop stelde Bruins een onderzoek in en besloot de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) tot een tijdelijke stop op het toepassen van de implantaten.

Keuzemogelijkheid

Volgens het RIVM is bij één specifiek implantaat een verhoogd risico op de zeldzame vorm van lymfeklierkanker aannemelijk. Dit implantaat van het merk Allergan (type Biocell) is eind vorig jaar al van de markt gehaald. Bruins wil de rest niet verbieden omdat hij de "keuzemogelijkheid" niet wil ontnemen van vrouwen die vanwege borstkanker hun borsten preventief laten verwijderen.

"Voor borstkankerpatiënten, maar ook voor vrouwen met geen of weinig borstvorming en voor transvrouwen zijn de implantaten van grote waarde", zegt Bruins. "De implantaten dragen dus bij aan de kwaliteit van leven. Bovendien is er geen gelijkwaardig alternatief. Alles afwegend ga ik de implantaten daarom niet verbieden.”

Nieuwe richtlijnen

Eind dit jaar komt de NVPC met een nieuwe richtlijn rond borstprothesechirurgie, waarin de strengere regels zijn opgenomen. Daarnaast gaat de NVPC de naar schatting ruim 60.000 vrouwen met Allergan-Biocell implantaten op korte termijn actief benaderen. (ANP)