Met goede begeleiding is geen thuiszorg bij stoma nodig

Met goede voorlichting kunnen patiënten na ontslag uit het ziekenhuis zelf hun stoma verzorgen en is thuiszorg niet meer nodig. Dat blijkt uit de proef Care4Stoma van het Catharina Ziekenhuis en medisch speciaalzaak MediReva. In een jaar tijd zijn zij geslaagd om geven van de tien patiënten met een stoma zonder thuiszorg veilig naar huis te laten gaan. Eerst was dat nog maar één op de tien.

Dat meldt het Catharina Ziekenhuis Eindhoven op 17 mei. In het gespecialiseerde Catharina Kanker Instituut krijgen veel patiënten na een darmkankeroperatie een stoma. In Nederland krijgen ieder jaar 7300 mensen een tijdelijke of permanente stoma. Patiënten met een stoma krijgen na ontslag gemiddeld 39 uur thuiszorg. Dat kost volgens zorgverzekeraar VGZ gemiddeld 2200 euro per patiënt. VGZ heeft uitgerekend dat met de Care4Stoma-aanpak in Nederland in totaal ongeveer 12,8 miljoen euro kan worden bespaard. De zorgverzekeraar heeft het project genomineerd voor de Zinnige Zorg Award.

Begeleiding

In het Catharina Ziekenhuis worden patiënten die een stoma krijgen al vóór de operatie uitgebreid geïnformeerd en gemotiveerd door stomaverpleegkundigen. Patiënten oefenen dan ook al met een nepstoma. Vanaf de dag na de operatie worden patiënten dagelijks intensief begeleid door de verpleegkundigen van de afdeling, de stomaverpleegkundigen en de chirurgen om het stomamateriaal zelf aan te brengen, te legen, te knippen en te vervangen. Ook de familie van de patiënt wordt bij dit proces betrokken. Als de patiënt thuiskomt, bezoekt na enkele dagen een stomaverpleegkundige van MediReva de patiënt nog één keer om de laatste controles uit te voeren en vragen te beantwoorden waar de patiënt in de thuissituatie tegenaan loopt.



Uit het project blijkt ook dat patiënten minder lang in het ziekenhuis liggen en ze hebben thuis een hogere zelfredzaamheid. Bovendien hebben patiënten minder lekkages en andere stomaproblemen.