Tamara Kroll in raad van bestuur Martini Ziekenhuis

Tamara Kroll neemt afscheid als bestuurder van Zorgspectrum Het Zand om lid te worden van de raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis. Zij volgt Peter Littooij op, die per 1 juli 2019 met pensioen gaat. Kroll wordt per 12 augustus benoemd in de rvb.

Dat melden het Martini Ziekenhuis en Zorgspectrum Het zand op 17 mei. Als bestuurslid van het Martini Ziekenhuis krijgt Tamara Kroll onder meer Financiën, ICT en het Facilitair Bedrijf in haar portefeuille. Samen met bestuursvoorzitter Hans Feenstra en Ton Tiebosch vormt zij de driehoofdige raad van bestuur.

Gezond

Tamara Kroll is 42 jaar en komt uit Dwingeloo. studeerde Bedrijfseconomie en Accountancy en behaalde een MBA Health. De laatste jaren werkte ze als bestuurder bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle. “Mevrouw Ritsema-Kroll heeft tijdens haar dienstverband een ommekeer bij de organisatie bewerkstelligd van een financieel onevenwichtige situatie naar een duurzaam financieel gezonde organisatie”, zo stelt de raad van toezicht van Zorgspectrum Het Zand in een persbericht. Daarvoor was Kroll onder meer werkzaam als regiomanager bij Zorggroep Meander en manager Bedrijfsvoering bij GGZDrenthe.

Solide

“We zien de vraag naar zorg in het Martini Ziekenhuis de afgelopen jaren groeien”, zegt Hans Feenstra, bestuursvoorzitter. “Dat vraagt om uitbreiding van de beschikbare capaciteit op veel gebieden, zodat we onze patiënten de beste zorg kunnen blijven bieden. Behouden van onze solide financiële basis is daarbij van groot belang. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Tamara een uitstekende opvolger voor Peter Littooij hebben aangetrokken.”