Diakonessenhuis leent Europees geld voor renovaties

Het Diakonessenhuis heeft bij de Europese Investeringsbank EIB een lening afgesloten van 43 miljoen euro. Het Diak is daarmee het eerste algemene ziekenhuis in Nederland dat zo’n overeenkomst afsluit met deze bank van de Europese Unie.

Dat meldt het Diakonessenhuis op 17 mei. De overeenkomst is tegen gunstige condities, zoals een lagere rente. Het ziekenhuis gebruikt het geld voor extra renovaties.

Nieuwe poli’s

Samen met financiering uit eigen middelen, steekt het Diakonessenhuis de komende jaren in totaal voor 185 miljoen euro in renovaties. Die vinden plaats op de locaties Zeist en Doorn, maar vooral op de locatie Utrecht. Daar komen onder meer nieuwe poliklinieken oogheelkunde en neurologie, nieuwe voorzieningen voor de afdeling cardiologie, een Stiltecentrum, een nieuw centrum voor Vrouw&kind en overige poliklinieken en kantoorruimten . De renovatie is steeds in een ander deel van het ziekenhuis. Zo blijft het ziekenhuis gewoon open.

Omzetten

Het bedrag van de overeenkomst, 43 miljoen euro, is onderdeel van een lening die het ziekenhuis eerder afsloot met de Rabobank en BNG Bank. Toen al spraken zij de mogelijkheid af om een deel van de lening om te zetten naar de EIB. Dat is nu gebeurd: op 17 mei tekenden zij de overeenkomst.