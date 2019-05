RIVM adviseert over chemische stoffen in dagelijkse producten

Krijg je kanker van deodorant? Zit er asbest in tampons? Is lippenbalsem gevaarlijk? Op dit soort vragen geeft de nieuwe website waarzitwatin.nl van het RIVM antwoord.

De website helpt consumenten bewuster te zijn van de producten die ze gebruiken. Ook helpt de site om geruchten over producten de wereld uit te helpen op basis van wetenschappelijke inzichten. Alle producten die je als consument in en om huis gebruikt bevatten chemische stoffen. Ze zitten in je persoonlijke verzorgingsproducten, speelgoed, kleding en doe-het-zelf producten. Tegelijkertijd is er veel uiteenlopende informatie over chemische stoffen beschikbaar. Vaak is het moeilijk om de zin van de onzin te onderscheiden.

Campagne

Daarom is de campagne “Wat je er ook mee doet, het is goed om te weten wat er in zit” gestart, die de aandacht vestigt op de nieuwe website waarzitwatin.nl. Consumenten kunnen hier opzoeken hoe ze op een juiste manier met chemische stoffen kunnen omgaan die zitten in alledaagse producten. Waarzitwatin.nl biedt toegankelijke informatie aan consumenten. De website is een initiatief van het ministerie van VWS, het RIVM en Milieu en VeiligheidNL.