Psychiaters: tbs met dwang na insulinemoorden

De verdachte van insulinemoorden in verzorgingshuizen in de Rotterdamse regio, zou - naast een mogelijke celstraf - in ieder geval tbs met dwangverpleging moeten krijgen. Dat hebben twee psychiaters en een psycholoog geadviseerd over Rahiied A. (22), bleek maandag bij de zevende inleidende zitting. De rechtbank in Rotterdam wil de zaak tegen A. vanaf 18 november behandelen en heeft er acht dagen voor uitgetrokken.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt A. ervan dat hij in 2016 en 2017 als medewerker oudere patiënten zonder noodzaak insuline heeft toegediend. De verdachte moet zich voor de rechter verantwoorden in elf zaken. In vier gevallen zijn mensen overleden; zeven anderen werden onwel of ziek. Het OM vervolgt hem voor moord dan wel poging tot moord.



De deskundigen vinden ook dat de verdachte kan worden berecht volgens het strafrecht voor volwassenen. De advocaten van A. vinden dat de drie deskundigen erg stellig zijn met hun slotconclusie en willen hen daarover nader ondervragen. De rechtbank wees dat verzoek toe.



De verdediging wil het liefst dat A. wordt vervolgd volgens het jeugdstrafrecht, omdat hij destijds pas net 19 jaar zou zijn geweest. Ook willen ze kijken of er een beperkte detentieduur mogelijk is en tbs met voorwaarden. Dat is een tbs waar afspraken aan worden gekoppeld en waarbij de betrokkene niet altijd binnen een kliniek hoeft te zijn.



De verdachte was opnieuw niet op de zitting aanwezig, wel ongeveer vijftien nabestaanden. De volgende niet-inhoudelijke zittingen zijn voorzien op 5 juli en 2 oktober. (ANP)