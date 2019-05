Hoogeveen opent nieuwe zorgappartementen

In de binnenstad van Hoogeveen is een nieuw zorgappartementencomplex geopend, Kloosterstaete. Met een combinatie van gezondheid, gastvrijheid en techniek wordt hier de ‘zorg van de toekomst’ aangeboden.

Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning, opende onlangs het nieuwe gebouw. Dit deed zij samen met een bewoonster – al ruim zestig jaar inwoner van Hoogeveen.

Gemak en veiligheid

In Kloosterstaete zijn 36 zelfstandige appartementen gevestigd voor mensen met een zorgvraag. De woningen, van zo’n 45 vierkante meter, zijn zowel geschikt voor jongeren als ouderen. Daarnaast is een tijdelijk verblijf en een langdurend verblijf mogelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Ook is het hele complex uitgerust met toepassingen en sensoren op het gebied van gemak en veiligheid.

Technologische toepassingen

Kloosterstaete wil zich onderscheiden op het gebied van gezondheid, gastvrijheid en techniek. Dit moet de zorg van de toekomst opleveren, waarbij bewoners maximaal worden ondersteund. Technologische toepassingen spelen hierin een centrale rol. Zo kunnen familie en mantelzorgers bijvoorbeeld via een app op de hoogte blijven van hoe het met de bewoners gaat.

Zorglocatie in de buurt

Vlakbij het nieuwe zorgappartementencomplex bevindt zich Het Klooster. Dit is een zorglocatie waar huisartsen en bedrijven gevestigd zijn die zich richten op voeding, beweging, vitaliteit, preventie, domotica en e-health.