Patiënten Dunya belanden mogelijk op straat

Een aantal dagen geleden zijn medewerkers van Dunya uit het pand in Elst gezet. De zorginstelling kon de huur niet langer meer betalen. Vervolgens nam Evital de zorg over. De directeur van Dunya is echter niet bereid om de dossiers met daarin afspraken tussen zorgaanbieder en patiënt over te dragen, waardoor de zorg niet langer geleverd kan worden.

Thuiszorgorganisatie Evital uit Elst die de zorg van Dunya Zorggroep onlangs heeft overgenomen, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laten weten dat zij tot zondag zorg wil leveren. Langer is niet mogelijk omdat de zorgverleners van Evital niet weten welke zorgvraag de patiënten hebben. Hierdoor dreigen acht dementerende patiënten van Dunya na zondag op straat te komen.

Volgens de Inspectie kan Evital niet de juiste zorg bieden, omdat Kocer, directeur van Dunya, weigert de dossiers over te dragen.

Fraude

Dunya Zorggroep kampt al een maand met problemen. Menzis keurde de aanvragen voor persoonsgebonden budgetten af, waardoor de zorggroep in financiële zwaar weer verkeert. Fraude, gepleegd door Kocer, zou hieraan ten grondslag liggen.