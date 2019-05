Oegstgeest start netwerk tegen eenzaamheid

De gemeente Oegstgeest is gestart met het vormen van een netwerk met bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen om de eenzaamheid in de Zuid-Hollandse gemeente terug te dringen.

Momenteel kampt 11 procent van de inwoners in Oegstgeest tussen 19 en 64 jaar met ernstige eenzaamheid. In 2012 was dit nog 5 procent. “Dat vraagt om een bundeling van krachten”, aldus wethouder Jan Nieuwenhuis bij de start van het netwerk. “Als gemeente ondersteunen we het maken van een gezamenlijk actieplan, dat gedragen wordt door een breed netwerk van instellingen, bedrijven én inwoners.

Zo’n 60 verschillende organisaties en bedrijven tonen interesse om samen het probleem aan te pakken. De gemeente is nu begonnen met het formuleren van een gezamenlijke opgave voor het netwerk, die ze verwoordt in een ‘Ik-doe-mee-verklaring’. Die wordt op 7 oktober ondertekend door de deelnemende partijen.