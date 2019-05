Anitra Louwers wordt interim-bestuurder bij Mosae

De raad van bestuur van de Mosae Zorggroep in Maastricht wordt uitgebreid met interim bestuurder Anitra Louwers. Zij helpt het komende half jaar Bram van de Langenberg bij het aansturen van de organisatie.

De komst van Louwers is niet onomstreden, zo meldt dagblad de Limburger. Louwers werkte eerder bij de Haarlemse zorgorganisatie Sint Jacob, maar vertrok daar toen uit extern onderzoek bleek dat onder haar leiding een angstcultuur was ontstaan. Bij haar vertrek in 2016 kreeg Louwers een ontslagpremie mee van ongeveer 178 duizend euro. Zij verdiende in dat jaar in totaal 380.165 euro. Daarmee eindigde ze in 2017 op de tweede plaats van de de Actiz 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg.

Toezicht

De Mosae Zorggroep staat sinds april onder verscherpt toezicht van de IGJ. Dat duurt een half jaar. De inspectie heeft te weinig vertrouwen in de snelheid waarmee toegezegde verbetermaatregelen worden doorgevoerd. Mosae ging afgelopen jaren door een crisis. Onder leiding van de vorige bestuurster, Marla Venderink, bungelde de instelling in 2017 op de rand van een faillissement. Financieel gaat het nog steeds niet goed met Mosae.