'Zorgbestuurder speelt belangrijke rol bij terugdringen diabetes'

Het is belangrijk dat zorgbestuurders leefstijl-programma's bekendheid geven in de zorgorganisatie. Dit kan diabetes bij patiënten voorkomen.

Dit zegt Rens Vandeberg adjunct directeur van het Diabetes Fonds in een interview met Skipr. Onlangs werd bekend dat er jaarlijks twee miljard euro bespaard kan worden op diabeteszorg. Zo'n dertig hoogleraren en medici betogen in NRC Handelsblad dat de besparing voor een belangrijk deel gerealiseerd kan worden door de juiste leefstijlinterventies, waarmee een derde van de diabetespatiënten medicatievrij kan raken. "Veel artsen schrijven direct medicatie voor, terwijl een leefstijlprogramma adviseren stap één is", vertelt Vandeberg, "deze wordt regelmatig overgeslagen, met alle kosten van dien. Zorgbestuurders kunnen een aanjagende rol spelen, om de cultuurverandering in werking te stellen: van een gemedicaliseerde aanpak naar een leefstijlaanpak."

Informatiebijeenkomst organiseren

"Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kleinschalige leefstijlinitiatieven succesvol blijken", vervolgt Vandeberg. "Maar veel artsen kennen deze initiatieven niet, laat staan dat ze hun patiënten adviseren om aan zo'n leefstijlinterventie deel te nemen. Aan zorgmanagers de taak om bekendheid te geven aan deze initiatieven. Bijvoorbeeld door een informatiebijeenkomst te organiseren. Of door posters in de wachtkamer op te hangen, zodat de patiënt zelf ook direct geïnformeerd is." Voorbeelden van succesvolle leefstijlprogramma's zijn de Nationale Diabetes C hallenge, Keer Diabetes2 Om en het burgerinitiatief Je Leefstijl als Medicijn. "Natuurlijk is het ook belangrijk dat er vanuit de overheid de juiste geldprikkels gegeven worden", stelt Vandeberg, "maar door nu bekendheid aan de leefstijlinitiatieven te geven, kan al heel wat bereikt worden."