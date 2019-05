Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wordt 'Oktober'

De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) krijgt een nieuwe naam. Op 20 mei maakte bestuurder Paula Nelissen bekend dat de ouderenzorgorganisatie verder gaat als ‘Oktober’. Dat staat voor warme zorg in de herfst van je leven.

Voor cliënten van Oktober verandert er vooralsnog niets. De namen van de huizen blijven hetzelfde. Ook gaat de organisatie een overgangsperiode in waarbij de oude naam RSZK langzaam uitgefaseerd wordt om verspilling van materialen te voorkomen. Contacten van de zorgorganisatie kunnen beide namen gelijktijdig tegenkomen. Er is wel een nieuwe website gelanceerd: Zorg in Oktober. Informatie over diensten en locaties staat nog op de site van RSZK.

Toekomst

Al meer dan vijftig jaar wordt er in regio de Kempen zorg en onder­steuning geboden aan ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Iets meer dan twintig jaar geleden bundelden deze huizen de krachten onder de naam Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK). In de loop der jaren kwam daar ook zorg en ondersteuning aan huis bij en werd het werkveld breder. Oktober wil ook in de toekomst goede zorg en ondersteuning blijven leveren aan haar cliënten, de kwetsbare ouderen, in deze veranderende wereld. Uit onderzoek bleek dat de naam RSZK niet helpend is om deze doelen te bereiken. De naam sluit niet meer aan bij wie en wat de organisatie wil zijn. De toekomst van de ouderenzorg vraagt om een nieuwe aanpak én identiteit.