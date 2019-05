St. Anna lanceert app met info borstbesparende operatie

Borstkankerpatiënten die een borstbesparende operatie in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop ondergaan kunnen de app Anna Zorg(t) downloaden. Die biedt informatie over onderzoek, operatie, revalidatie en nazorg. Op basis van de ingestelde operatiedatum stuurt de app patiënten gerichte berichten en herinneringen op momenten dat dit voor hen van belang is.

Dat meldt het St. Anna Ziekenhuis op 21 mei. De informatie van de app, verzorgd door het team Borstzorg Anna, wordt per patiënt stap voor stap aangeboden. De gebruiker krijgt telkens een seintje als er weer wat nieuws op staat. Dat kan een tip zijn of een notificatie, bijvoorbeeld om nuchter te blijven voor de operatie. Ook geeft de app aan wat de volgende stap is in de behandeling.



Het St. Anna Ziekenhuis zet Anna Zorg(t) in voor verschillende behandelingen. Patiënten komen beter voorbereid naar het ziekenhuis en specialisten merken dat de app patiënten helpt om gerichte vragen te stellen, aldus het ziekenhuis.