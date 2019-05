BeekmanKlinieken verliest kort geding van St Jansdal

De BeekmanKlinieken heeft het kort geding dat het aanspande tegen st Jansdal verloren. Volgens de Rechtbank Gelderland is het niet bewezen dat het ziekenhuis in Lelystad cliënten van de kliniek voor plastische chirurgie heeft benaderd om over te stappen naar het ziekenhuis.

Uit de uitspraak van 21 mei blijkt dat alle vorderingen van de BeekmanKlinieken zijn afgewezen. St Jansdal eiste op haar beurt dat de artsen van de Beekmanklinieken hun uitlatingen in de media zouden rectificeren, maar ook die eis is afgewezen.

Medische dossiers

De partijen stonden op 7 mei voor de rechter in Zutphen. Beekman vond dat St Jansdal patiënten afsnoepte met valse informatie. De kliniek wilde afdwingen dat het ziekenhuis daarmee stopt. Daarnaast speelde een zaak over de inzage in medische dossiers die BeekmanKlinieken werd ontzegd. Dat laatste werd direct door St Jansdal rechtgezet.

Ronselen

De rechtbank veegde de eis van de kliniek van tafel. Er is geen sprake van ‘ronselen’. De patiëntgegevens zijn op transparante wijze in bezit gekomen van St. Jansdal, aldus de rechtbank. Maar wat BeekmanKlinieken in de media riep, is niet onrechtmatig. ‘Het klopt dat St Jansdal niet verder wil met BeekmanKlinieken] en dat patiënten in het St Jansdal voor behandelingen van de plastisch chirurg voortaan alleen terecht kunnen bij de eigen plastisch chirurgen van St. Jansdal’, staat in de uitspraak.