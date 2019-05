Merken Amarant Groep onder zelfde paraplu gebracht

De merken Idris, Pauwer en Amarant, van gehandicaptenzorgorganisatie de Amarant Groep, gaan voortaan verder onder dezelfde vlag: Amarant. Zo wil de organisatie onduidelijkheid over het zorgaanbod bij cliënten, verwijzers, opdrachtgevers en zorgpartners voorkomen.

Dat meldt de Amarant Groep op 20 mei. Daarvoor heeft Amarant ook haar website, logo en huisstijl vernieuwd.“De situatie met meerdere merken paste vijf jaar geleden nog prima”, zegt Ronald Helder, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Het stelde ons in staat om de diversiteit van onze dienstverlening goed over te brengen richting gemeenten. Maar gemeentes zijn sinds de stelselwijziging in 2015 integraal verantwoordelijk geworden voor zowel de jeugdzorg als de Wmo. Des te meer reden om te kiezen voor één sterk merk met een samenhangend aanbod.”

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Er werken ongeveer vijfduizend medewerkers en bijna tweeduizend. Amarant heeft ongeveer zesduizend cliënten in Noord-Brabant. Naast een aan zorg - begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf – biedt Amarant mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.