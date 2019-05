Noordwest Ziekenhuisgroep leent 230 miljoen voor nieuwbouw

De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat 230 miljoen euro investeren in de ziekenhuislocaties in Alkmaar en Den Helder. Daarvoor heeft het ziekenhuis leningen afgesloten bij de Europese Investeringsbank EIB en de BNG Bank.

Dat meldt de BNG Bank op 22 mei. De investeringen gaan naar de verbouw van locatie Den Helder, de eerste fase van de nieuwbouw van locatie Alkmaar, de bouw van een ondergrondse parkeergarage in Alkmaar, de renovatie van huize Westerlicht en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier.

Junckerplan

Door de gekozen leenconstructie heeft de Noordwest Ziekenhuisgroep tegen gunstige voorwaarden, zoals een langere looptijd en een relatief lage rente kunnen lenen. Het ziekenhuis leent ongeveer de helft, 120 miljoen euro, bij de EIB. Dat komt uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), hoofdmoot van het zogenaamde Junckerplan om groei en banen te creëren. De andere helft, 110 miljoen, wordt geleend bij BNG Bank. Daarbij geeft de gemeente Alkmaar een gemeentegarantie op de geldleningen van 40 miljoen euro. Daarvan is 20 miljoen bestemd voor de ondergrondse parkeergarage en 20 miljoen voor de bouw van fase 1 van het ziekenhuis. Dat is de acute as.

Investeringsprogramma

“Wij zijn enorm blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten”, zegt Joop Hendriks, voorzitter van de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep. “Het is een mooie samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties die samen het belang van goede ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland inzien. Dankzij deze lening is ons investeringsprogramma voor de komende jaren geborgd en kunnen we de zorg in deze regio niet alleen waarborgen maar ook verder ontwikkelen. Een mooie mijlpaal voor Noordwest! ”