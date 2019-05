Stichting IZZ verwelkomt nieuwe bestuursleden

Stella Salden en Charles Laurey zijn onlangs toegetreden tot het bestuur van Stichting IZZ.

Stella Salden is voorzitter van NU’91 en volgt in het bestuur van Stichting IZZ Monique Kempff op. Salden was tot 1 januari 2019 directeur van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Daarvoor heeft zij verschillende bestuursfuncties bekleed, waaronder bij de NVZA en Unie KBO. Verder heeft zij een achtergrond als sportdocent en heeft ze zelf op hoog niveau gehandbald. De kernwoorden sport, bewegen, onderwijs en zorg lopen dan ook als een rode draad door haar carrière.



Charles Laurey is afgevaardigde voor het bestuur van Stichting IZZ vanuit branchevereniging Actiz. Laurey is ruim 40 jaar actief in de zorgsector. Hij is bestuursvoorzitter geweest van Vierstroom, Meavita Nederland en Archipel en was interim bestuurder van Stichting Zonnehuizen. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van Bestuur van thuiszorgorganisatie Zuidzorg, sinds 2017 is hij daar voorzitter Raad van Bestuur. Hij vult binnen het bestuur van Stichting IZZ de vacature in die ontstaan is na het vertrek van Jim van Geest.