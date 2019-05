In 9 maanden 57.000 meer donorregistraties

Het aantal Nederlanders van 12 jaar en ouder dat staat geregistreerd in het Donorregister is tussen april 2018 en januari 2019 met ruim 57.000 gestegen tot 6,4 miljoen personen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

Meer dan de helft van de geregistreerden (58 procent) geeft aan donor te willen zijn, al dan niet met beperkingen voor donatie. Van de geregistreerde personen geeft 31 procent geen toestemming voor orgaandonatie en 11 procent laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen persoon.



Op 1 juli volgend jaar wordt de nieuwe donorwet ingevoerd. Deze wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar die geen andere keuze heeft opgegeven als donor in het register wordt opgenomen.



Mensen kunnen hun keuze in het Donorregister elk moment veranderen. In de periode van april 2018 tot begin januari 2019 hebben ruim 8000 mensen hun keuze gewijzigd van 'toestemming' naar 'geen toestemming'. Vooral 50- tot 70-jarigen hebben dat gedaan. Drieduizend mensen hebben hun keuze in de omgekeerde richting van 'geen toestemming' naar 'toestemming' aangepast. (ANP)