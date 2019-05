'Bouw woningen en miniziekenhuis op terrein HMC Bronovo'

De raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft enthousiast gereageerd op een plan om 300 woningen en een zorgcentrum te bouwen op het terrein van HMC Bronovo.

Dit plan werd gepresenteerd door de stichting 'Vrienden van Bronovo', meldt het AD. De stichting berekende dat als HMC flats met in totaal 300 appartementen op het terrein van Bronovo zou plaatsen, er nog voldoende plek over zou zijn voor een kleine kliniek. De raad van bestuur van HMC heeft de plannen enthousiast ontvangen, aldus het AD.

HMC Bronovo overnemen

Eerder kondigde Chris Oomen aan te onderzoeken of hij het Bronovo ziekenhuis kan overnemen. De vertrekkend bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW zou daartoe door een aantal artsen van het ziekenhuis zijn verzocht. Iets waar Skipr blogger Bart Visser weinig geloof in heeft. "Nauwere samenwerking met huisartsen, ontwikkelingen op het gebied van e-health en het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel zijn harder nodig dan het wekken van valse hoop over het openhouden van het Bronovo. Het in stand houden van een ziekenhuisgebouw is geen oplossing voor de uitdagingen waar de (ziekenhuis)zorg de komende jaren voor staat."