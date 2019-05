Bart Blanken voorzitter rvt Zorggroep Elde Maasduinen

Bart Blanken gaat de raad van toezicht leiden van de fusieorganisatie Zorggroep Elde Maasduinen. Naast de voorzitter heeft de benoemingscommissie vijf kandidaten uit de huidige raden van Zorggroep Elde en Maasduinen aangesteld als toezichthouder voor de fusieorganisatie.

Dat melden Zorggroep Elde uit Boxtel en Maasduinen uit Kaatsheuvel. De organisaties gaan in de zomer fuseren. De organisaties willen door de samenwerking meer slagkracht krijgen en het dienstenaanbod beter laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep, variërend van lichte verzorging tot hoogcomplexe zorg, intra- en extramuraal.

Netwerk

Bart Blanken heeft een brede ervaring in diverse zorg- en maatschappelijke sectoren en beschikt over een uitstekend landelijk netwerk. De ambities van Zorggroep Elde Maasduinen, zoals de lokale verbondenheid met de omgeving, leefplezier en twinkeling, werkplezier, het leven in vrijheid en positieve gezondheid, passen goed bij zijn visie op zorg.