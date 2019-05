Contracteergraad fysiotherapie gedaald

Steeds minder fysiotherapeuten tekenen contracten met zorgverzekeraars. In 2018 hadden vier op de vijf fysiotherapeuten contracten met alle verzekeraars, in 2019 is dat gedaald naar drie op de vijf. Volgens het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) ligt dat aan de knellende bepalingen die in veel contracten zijn opgenomen. Daarnaast spelen lage tarieven een rol.

Het KNGF deed onderzoek onder haar leden naar de bereidheid om contracten met zorgverzekeraars te tekenen. Het rapport werd onlangs gepubliceerd. Eén op de drie fysiotherapeuten is voor 2019 gedeeltelijk gaan contracteren. De helft van alle fysiotherapeuten doet dat dit jaar voor het eerst. Twee op de drie praktijken hebben nog steeds wel met de meeste verzekeraars contracten hebben afgesloten. Dat wil zeggen met zeven, acht of negen verzekeraars.

Eenmansbedrijven

Degenen die met slechts een paar verzekeraars in zee zijn gegaan, kiezen hierbij niet voor de grootste zorgverzekeraars maar vaak voor ASR/DSW, Menzis en ONVZ. Het zorgcontract is bij deze verzekeraars ook het minst slecht beoordeeld. Maar een hele kleine groep (zeven procent) werkt helemaal zonder contracten, dat zijn vooral eenpitters. Opvallend, want uit het onderzoek blijkt dat de eenmansbedrijven het minst ontevreden zijn over het tarief en naarmate praktijken groter worden de ontevredenheid toeneemt.



De praktijken tekenen toch contracten uit angst om klanten of omzet te verliezen. Uit het onderzoek blijkt dat ze moeilijk kunnen inschatten wat de consequenties zijn bij ongecontracteerd werken.