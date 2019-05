Oud-bankier zwaait af als toezichthouder AvL NKI

Tom de Swaan neemt afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek. Hij wordt in deze hoedanigheid opgevolgd door Lodewijk Hijmans van den Bergh.

Oud-bankier en multi-commissaris De Swaan is drie termijnen actief geweest als lid van de raad van toezicht van het AvL, waar het Nederlands Kanker Instituut onderdeel van is. Vanaf 2011 trad hij op als voorzitter. Zijn opvolger Hijmans van den Bergh (55) is eind 2014 lid van de raad van toezicht. Momenteel is hij ook lid van de auditcommissie. In het dagelijkse leven is Hijmans van den Bergh als partner werkzaam bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek.

Expertise

Bestuursvoorzitter René Medema is De Swaan erkentelijk voor zijn werk als toezichthouder. “Zijn kennis en expertise zijn van grote waarde geweest voor onze organisatie”, aldus Medema. De Swaan blijft als voorzitter van het Steunfonds NKI nauw verbonden aan het AVL. Als bestuurder van onder meer DNB, ABN AMRO, Zurich Insurance Group, GlaxoSmithKline, DSM, Ahold en Van Lanschot Bankiers heeft De Swaan een grote staat van dienst in het financiële bedrijfsleven opgebouwd. Momenteel is hij voorzitter van de raad van commissarissen van ABN AMRO.