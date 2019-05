Ale Houtsma wordt bestuursvoorzitter CWZ

Ale Houtsma wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Houtsma start per 1 juni.

Dat meldt het CWZ op 27 mei. Ale Houtsma gaat de organisatie leiden samen met collega-bestuurder Gosse van der Veen.



Houtsma werkt al meer dan 25 jaar in de zorgsector, zowel in algemene als in academische ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc. Zijn meest recente werkplek was als interim lid van raad van bestuur in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp, waar hij zich met name heeft gericht op verbetering van de spoedzorgketen en de locatieprofilering. Daarvoor werkte hij bij het Karolinska University Hospital in Stockholm in Zweden. Hij hield zich daar onder meer bezig met de transformatie naar VBHC en patiëntenparticipatie.



Houtsma reageert verheugd op zijn benoeming: “CWZ is een prachtig ziekenhuis voor de bewoners van de stad en de regio Nijmegen, waar we aan, en vooral ook samen met de patiënt waardevolle zorg bieden. Dat kan alleen als we ook goed voor onze medewerkers zorgen. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, GGZ en andere zorgaanbieders zijn daarin onze natuurlijke netwerkpartners. Ik kijk er zeer naar uit om met Gosse van der Veen en ons team het ziekenhuis van de toekomst vorm te geven.”