Driekwart steunt actief rookvrij beleid

Ruim driekwart van de Nederlanders, namelijk 76 procent, wil een actief rookvrij beleid in ons land. De steun daarvoor is sinds 2014 toegenomen met 11 procent. Dat blijkt uit een onderzoek naar het draagvlak voor tabaksontmoedigende maatregelen, dat in opdracht van KWF Kankerbestrijding is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar.

Van de 1127 ondervraagde volwassenen vindt 80 procent dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, maar er is ook een meerderheid die wil dat bedrijven zich inzetten voor het begrip 'rookvrije generatie'. De helft van de mensen wil zelf actie ondernemen door gesprekken met kinderen aan te gaan, petities te tekenen en rokers in de buurt van kinderen aan te spreken.



Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), is blij met de ontwikkelingen. "Dankzij krachtenbundeling, het brede maatschappelijke draagvlak en het groeiend aantal initiatieven boeken we succes en zorgen we voor blijvende verandering. Zo sluit de gemeente Amstelveen zich vandaag als partner aan." En staatssecretaris Paul Blokhuis hijst woensdagmiddag de vlag bij de duizendste rookvrije sportvereniging, Ring Pass in Delft, kondigt de Alliantie aan.



"Maar ook bedrijven als Kruidvat en supermarkt Lidl zetten zich in voor een Rookvrije Generatie en hebben bijvoorbeeld aangekondigd geen tabakswaren meer te willen verkopen." Zeven op de tien Nederlanders vindt dat het aantal plaatsen moet worden uitgebreid waar veel kinderen komen en waar niet gerookt mag worden. Soms fikse meerderheden zijn er te vinden voor wettelijke rookverboden voor kinderboerderijen, schoolterreinen van middelbare scholen, speeltuinen, de omgeving van kinderdagverblijven, buitensportterreinen, buitenzwembaden, voetbalstadions, attractieparken en perrons.



Om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken wil 71 procent dat sigaretten niet zichtbaar zijn in het winkelaanbod. (ANP)