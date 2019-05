Krappe arbeidsmarkt drukt winst Espria

Espria heeft een financieel mager jaar gedraaid. Het boekte in 2018 een winst van 2,5 miljoen euro op een totale omzet van 730 miljoen. Dat komt met name door personeelstekort en verzuim, blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.

Onder Espria vallen de grootste Drentse thuiszorgorganisatie Icare, de GGZ Drenthe, de Groningse ouderenzorginstelling Meander, gehandicapteninstelling De Trans, de Noord-Hollandse zorgorganisatie Evean en enkele kleinere onderdelen. Alle bedrijfsonderdelen maakten winst in 2018, behalve Meander. Dat leed in 2018 een verlies van 940.000 euro. GGZ Drenthe boekte, na een aantal moeilijke jaren, een winst van ruim 1 miljoen.

Arbeidsmarkt

De totale winst van 2,5 miljoen is vijf miljoen lager dan vorig jaar. Volgens Espria is het ook aan de lage kant om genoeg armslag te houden. Het financiële resultaat wordt volgens de raad van bestuur vooral bepaald door de steeds krappere arbeidsmarkt. Als antwoord daarop heeft Espria in 2018 ingezet op het programma ‘Mens & Arbeid’, met als bouwstenen vitaliteit, vakmanschap en eigen regie. In praktijk betekent dat onder andere minder controles op handelingen, maar meer vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dat maakt het werk ook aantrekkelijker, vindt Espria.

Zorgtechnologie

“Ook als we er in slagen veel medewerkers te behouden en aan te trekken zal er de komende jaren een spanningsveld ontstaan”, stelt de raad van bestuur in het jaarverslag. “Er zijn eenvoudigweg onvoldoende zorgprofessionals beschikbaar voor de groeiende zorgvraag.” Als antwoord daarop wil Espria inzetten op informatie- en zorgtechnologie. “We verwachten dankzij onze omvang en onderlinge samenwerking binnen Espria een stevige rol te kunnen nemen in de ontwikkelingen op dit gebied”, aldus de rvb.