Mondriaan-kliniek weigert beelden Thijs H. af te staan

De Maastrichtse ggz-kliniek Mondriaan weigert camerabeelden te delen met het Openbaar Ministerie, waarop drievoudig moordverdachte Thijs H. te zien is. Het OM heeft de beelden opgevraagd voor het onderzoek naar de moordverdachte. De kliniek beroept zich op het beroepsgeheim. Dinsdag 28 mei bepaalt de rechter of de instelling de beelden toch moet afgeven.

Om wat voor beelden precies het gaat is niet bekend, ook is onduidelijk wat het Openbaar Ministerie precies met de beelden wil.

Moord of doodslag

Thijs H. wordt verdacht van drievoudige moord of doodslag op een man en een vrouw in de buurt van Heerlen en een vrouw in het Haagse recreatiegebied Scheveningse Bosjes.

Twee dagen na de dood van de vrouw in Den Haag had H. zich weer gemeld bij de Mondriaan-kliniek. Een ochtend later verliet hij de kliniek weer, wat toegestaan was omdat hij zich vrijwillig had gemeld. Diezelfde middag werden de man en vrouw op de Brunssummerheide in de buurt van Heerlen dood gevonden. Thijs H. meldde zich later weer bij de kliniek, nu met bloed op zijn kleren.

Beroepsgeheim

Dat hij bij de dood van de twee wandelaars op de heide was betrokken, werd al meteen vermoed door personeel van de Mondriaan-kliniek. De kliniek meldde dat in eerste instantie niet, aldus het AD, vanwege het medisch beroepsgeheim. Dat leidde tot grote verontwaardiging. Toch moet de instelling zich aan het beroepsgeheim houden, stelt hoogleraar Robbert-Jan Verkes, hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de krant. "De zorg gaat boven het pakken van de dader. Zaken in het verleden kun je al niet meer veranderen, daar geldt het beroepsgeheim dus gewoon. Maar dat verandert als er acuut gevaar dreigt, voor zichzelf of voor de omgeving."