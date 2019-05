'Zorgverzekeraars duwen ziekenvervoer over de rand'

De grote verzekeraars knijpen de taxibedrijven nog verder af, vindt FNV. De vakbond reageert hiermee op de nieuwe inkoopregels van zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis voor 2020.

Volgens FNV eisen CZ en Zilveren Kruis hoge kwaliteit en extra digitale diensten, maar bieden ze lagere vergoedingen voor iedere met een passagier gereden kilometer. "De kwaliteit moet voorop staan in deze maatschappelijke aanbestedingen", stelt Minke Jansma, bestuurder van FNV Taxi. "Zieke en beperkte passagiers zijn extra kwetsbaar, daarom krijgen de chauffeurs regelmatig speciale trainingen om veiligheid en kwaliteit te leveren. Ze leren bijvoorbeeld om klanten in een rolstoel rustig en veilig te vervoeren."

Volgens FNV blijkt voor de verzekeraars de laagste prijs doorslaggevend te zijn, in plaats van de kwaliteit. "Bij gelijke kwaliteit van aanbieders geven verzekeraars voorrang aan de goedkoopste. Zowel grote als kleine bedrijven gaan eronderdoor", aldus de vakbond op haar website. FNV Taxi vermoedt dat veel taxibedrijven niet meer zullen inschrijven op ziekenvervoer, omdat ze "van zulke lage vergoedingen niet kunnen leven." De vakbond heeft de Tweedekamercommissie van VWS een brief gestuurd over de aanbestedingen, in de hoop dat zorgverzekeraars reële tarieven gaan hanteren. Er werken 25.000 taxichauffeurs in het zorgvervoer, van wie een deel via de zorgverzekeraars.