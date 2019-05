Tergooi lekte mailadressen patiënten

Het Tergooi ziekenhuis heeft door een fout de emailadressen van 141 patiënten gelekt. Alle geadresseerden in een mail over het inloggen op het patiëntenportal waren voor de ontvangers zichtbaar.

Dat meldt dagblad de Gooi- en Eemlander op 27 mei. Het ging om een mail waarin de patiënten er op werden geattendeerd dat er een update over hun zorgstatus klaar stond in het ziekenhuissysteem. Bij het automatisch versturen van deze mail waren de mailadressen van de patiënten in het To-veld gezet, in plaats van het BCC-veld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Het ziekenhuis heeft de betreffende patiënten geïnformeerd en het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Tergooi benadrukt dat er geen medische gegevens zijn gelekt. Het ziekenhuis gaat eerst onderzoeken hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden. Tot die tijd worden de mails die ontslagen patiënten ontvangen tijdelijk niet verstuurd.