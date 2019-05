‘Zorgbestuurders in de knel met ziekenhuisstages’

Zorg voor meer geld voor het stagefonds, zodat de kosten die werkgevers voor stages maken meer gedekt worden.

Deze oproep doet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan het kabinet (NVZ). Volgens de NVZ komen werkgevers in de knel met het vrijmaken van stageplaatsen in ziekenhuizen. Het is vaak lastig om voldoende begeleidingstijd te reserveren en de vergoedingen die ziekenhuizen krijgen uit het stagefonds zijn niet kostendekkend. Stageplaatsen zijn volgens de NVZ belangrijk om voldoende ziekenhuisprofessionals op te leiden.

Aan eigen succes ten onder

Het huidige stagefonds werkt volgens het principe dat bij een toename van het aantal aanvragen, de uitkering per aanvraag daalt. “Daarmee dreigt het stagefonds aan zijn eigen succes ten onder te gaan”, meldt de NVZ op haar website. “Dit vraagt om een daadkrachtige oplossing.” Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg. De NVZ roept de politiek op tot actie en hoopt dat Kamerleden de minister willen oproepen tot een substantiële financiële impuls in de stages in de zorg.