'Pensioenfonds zorg in duel om Eneco'

De strijd om wie energiebedrijf Eneco mag kopen, lijkt uit te draaien op een gevecht tussen de twee grootste pensioenbeleggers van ons land: dat van de ambtenaren versus dat van de verplegers en huisartsen. Dat blijkt uit een rondgang in de markt die De Telegraaf heeft gemaakt.

PGGM is al jaren geïnteresseerd in Eneco. De pensioenbelegger beheert vooral de pensioenen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), maar sinds enige jaren ook de pensioenen van uitzendkrachten, van Philips, van de loodsen, de schilders en de huisartsen.



De belangrijkste concurrent van PGGM lijkt APG te worden. De grootste pensioenbelegger van ons land is eveneens op zoek naar langetermijnbeleggingen met een duurzaam karakter, maar hanteert een andere strategie. (ANP)