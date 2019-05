Academy Het Dorp en Hersenletsel.nl werken samen in afasieproject

Academy Het Dorp gaat een partnerschap aan met Hersenletsel.nl, de verenging van en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De eerste samenwerking is een onderzoek gericht op mensen met afasie.

Dat meldt Academy Het Dorp op haar website. De organisatie van initiatiefnemer Siza, waar Het Dorp onderdeel van is, heeft Hersenletsel.nl benaderd om partner te worden, om het patiëntperspectief te toetsen en slimme ideeën in te brengen in de projecten. Patiëntenorganisatie Hersenletsel.nl wil juist nauwer samenwerken met professionals. Daar vinden de partijen elkaar.

Muziektherapie

In het afasieproject gaan Academy Het dorp en Hersenletsel.nl onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan muziektherapie. Het idee is om een game of escaperoom te ontwikkelen die mensen uitdaagt op hun taalgebruik, waardoor ze verder in het spel komen. Muziek werkt hieraan ondersteunend; het biedt nieuwe mogelijkheden wanneer het uitspreken van woorden of zinnen niet goed lukt. Hersenletsel.nl zet hierbij ervaringsdeskundigen in.