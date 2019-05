Nieuwe medisch directeur bij Cohesie

Sylvia Wessels is de nieuwe Medisch Directeur van huisartsenorganisatie Cohesie. Wessels doet dit ad interim. Zij is benoemd voor de periode van 1 juni 2019 tot 1 januari 2020. Sylvia Wessels volgt Guus Jaspar op, die eerder dit jaar benoemd werd als lid van het landelijk bestuur van de LHV.

Dat meldt Cohesie op 29 mei. Sylvia Wessels is huisarts in Reuver en sinds 2014 lid van de Raad van Afgevaardigden van Cohesie, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Als Kaderarts Beleid en Beheer is zij lid van het Expertteam Praktijkmanagement van Cohesie en nauw betrokken bij de uitrol van praktijkmanagement in Noord-Limburg. Daarnaast is zij voorzitter van het stichtingsbestuur van het Centrum voor Gezondheidszorg Pro Vita. In verband met haar benoeming zal zij haar voorzitterschap van de raad van Afgevaardigden neerleggen.