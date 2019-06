Bonden: eind juni acties ziekenhuispersoneel

Ziekenhuismedewerkers gaan eind juni actievoeren voor een betere cao. Dat hebben de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV maandag aangekondigd. Volgens de vakbonden heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), ondanks maandenlange onderhandelingen, een onacceptabel eindbod gedaan aan de vakbonden in de zorg.

De vakbondsleden hebben maandagavond besloten om NVZ een ultimatum te stellen om voor 24 juni met een beter bod te komen. Als er niks gebeurt, zullen er acties komen. In de verschillende ziekenhuizen worden acties gehouden, van handtekeningenacties en poortacties, tot het draaien van zondagsdiensten. Ook stiptheidsacties, het strikt volgen van werk- en dienstroosters, worden voorbereid.

Patiëntvriendelijke acties

Er is vooral onvrede over de loonsverhoging. ''Voor de ziekenhuiswerknemers is het menens. Zij willen hun werkgever duidelijk maken dat ze een goede cao verdienen en zullen daarom nog vóór de zomervakantie starten met acties voeren. Voornamelijk patiëntvriendelijke acties, maar er komen ook acties waar de patiënten wél wat van gaan merken. De eerste actie zal nog eind deze maand plaats gaan vinden'', zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Extra toeslag

De bonden willen een cao met een salarisverhoging van 5 procent voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Ook wil de vakbond dat medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn.

Eindbod

De NVZ zegt zich tot het uiterste te hebben ingespannen om tot een akkoord te komen. Voorzitter Gita Gallé van de onderhandelingsdelegatie van de NVZ is teleurgesteld over de reactie van de werknemersorganisaties. De werkgeversdelegatie heeft nu besloten het voorstel als eindbod aan te bieden aan de werknemersorganisaties en hun gevraagd uiterlijk op 24 juni hierop te reageren.