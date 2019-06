Catharina Ziekenhuis boekt resultaat van 8,2 miljoen

Het Catharina Ziekenhuis is financieel gezond en boekte in 2018 als resultaat 8,2 miljoen euro. Dat meldt het ziekenhuis op haar website.

Daarnaast sluit het ziekenhuis het SLIM FIT programma af. Dit had tot doel binnen drie jaar de kostenbasis structureel met minimaal €24 miljoen te verlagen. Dat is in oktober 2018 gelukt. Het Catharina Ziekenhuis kijkt dan ook tevreden terug op 2018.

Implementatie nieuw EPD

Afgelopen jaar stond in het teken van een nieuw Elektronische Patiënten Dossier (EPD), waaraan ruim twee jaar is gewerkt. Eind 2018 werd het EPD opgeleverd. Daarnaast ging ook het patiëntportaal MijnCatharina live. Hiermee kunnen patiënten met een verwijzing zelf een afspraak plannen, een vraag stellen aan hun zorgverlener en uitslagen bekijken.

Toekomst

Vorig jaar lanceerde het ziekenhuis hun veranderagenda voor de toekomst. De komende jaren richt het Catharina zich op veilige en waardegedreven patiëntenzorg, opleiding en onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent zorg bieden op het juiste moment, op de juiste plaats en met de best passende uitkomst voor elke patiënt. Hiervoor werkt het ziekenhuis aan de hand van het Value Based Health Care principe.

Santeon samenwerking

Het Catharina Ziekenhuis is in 2018 een samenwerking gestart met zes andere Santeon ziekenhuizen. Samen werken ze aan het opzetten van verbetercycli voor tien aandoeningen. Met elkaar, in verbeterteams en binnen Santeon, worden zowel klinische als patiëntervaringen gedeeld, gemeten en verbeterd waar nodig, om zo de zorg voor de patiënt te verbeteren.