Nieuwe zorgverlener bij de huisarts voorkomt ziekenhuisopnames

Utrechtse onderzoekers hebben een nieuwe professional in de huisartsenpraktijk geïntroduceerd: de apotheker-farmacotherapeut. Met succes: er zijn minder ziekenhuisopnames veroorzaakt door medicijngebruik en patiënten ervaren minder bijwerkingen.

Dit meldt ZonMw. Hoewel de resultaten van het onderzoek waarschijnlijk eind 2019 bekend zijn, zijn de voorlopige resultaten veelbelovend: in huisartspraktijken met AFT’s neemt het risico op medicijnschade af. Het aantal ziekenhuisopnames door medicijnen ligt er lager, patiënten hebben minder last van bijwerkingen en huisartsen ervaren de zorg als veiliger dan in de andere praktijken.

"Medicatieveiligheid is een van de belangrijkste issues als het gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg," zegt Dorien Zwart, huisarts en senior-onderzoeker bij het Julius Centrum. Dit onderdeel van het UMC Utrecht legt zich toe op gezondheidswetenschappen en eerstelijnsgeneeskunde.

Afbouwen van medicijnen

Zwart startte een onderzoek naar de verbetering van de farmacotherapie in de huisartsenpraktijk. Tijdens deze POINT-studie werden tien apotheker-farmacotherapeuten (AFT) aangesteld in huisartsenpraktijken, gedurende vijftien maanden. Tegelijkertijd volgden ze een opleiding die het Julius Centrum voor hen ontwikkelde, als aanvulling op farmacie-opleiding. De AFT duikt zo nodig in dossiers, nodigt patiënten uit voor een gesprek over hun medicatiegebruik of bezoekt ze thuis.

In overleg met de huisarts voert de AFT de benodigde wijzigingen na die gesprekken zelf door. Hij laat labwaarden bepalen om te checken of de medicatiewijzigingen het gewenste resultaat hebben gehad. Ook de begeleiding bij het afbouwen van medicijnen behoort tot zijn taken. Bovendien is de AFT een vraagbaak voor collega’s in de praktijk.

Jaarlijks belanden in Nederland 50 duizend mensen in het ziekenhuis als gevolg van medicijngebruik. Het kan gaan om bijwerkingen, ongewenste effecten en schade, maar ook om interacties tussen en verkeerd gebruik van medicijnen. Onvoldoende afstemming van voorgeschreven medicatie tussen huisarts en specialist is eveneens een risicofactor. Zeker bij het gebruik van vijf of meer medicijnen – polyfarmacie – kan het makkelijk misgaan.