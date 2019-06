Rechter legt steeds vaker gedwongen opname op

Gedwongen opname in een psychiatrische kliniek van mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, loopt steeds vaker via de rechter.

Vorig jaar oordeelde de rechter ruim 27.000 keer over dergelijke opnames, meldt de Raad voor de Rechtspraak. Het aantal 'bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen' (BOPZ) stijgt al jarenlang gestaag. Tien jaar geleden werden nog bijna 19.000 gedwongen opnames door de rechter behandeld. De raad geeft geen oorzaak voor de stijging aan. Als iemand een gevaar voor zichzelf of anderen vormt, kan hij gedwongen worden opgenomen. In noodsituaties moet de burgemeester beslissen over een zogeheten inbewaringstelling, meestal nadat een deskundige alarm heeft geslagen. De rechter moet vervolgens binnen drie dagen beoordelen of die opname moet worden verlengd. (ANP)