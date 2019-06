Nieuwbouw voor Zorgplein in Weert opgeleverd

Mertens Bouwbedrijf heeft de nieuwbouw voor Zorgplein Land van Horne in Weert opgeleverd aan Stichting Land van Horne. Het complex wordt op 17 juni in gebruik genomen.

Dat meldt dagblad de Limburger op 3 juni. Het wordt het kennis- en expertisecentrum van de stichting.

Huntington

Onderdeel van het Zorgplein zijn het nieuwe Behandelcentrum, Geriatrisch Revalidatiecentrum en Huntingtoncentrum. In de nieuwbouw is ook ruimte om de samenwerking met Libra Revalidatie & Audiologie en SJG Weert uit te breiden. Daarnaast is er een zorgcentrum met appartementen en woongroepen voor ouderen met somatische klachten, dementie en na opening van de nieuwbouw ook Huntington.

Bouwvleugels

Het nieuwe complex is neergezet op de plek van het oude zorgcentrum St. Martinus. Twee bouwvleugels zijn behouden gebleven en sluiten nu aan op de nieuwbouw. Het project heeft een oppervlak van bijna twee voetbalvelden. De bouwwerkzaamheden hebben anderhalf jaar geduurd.