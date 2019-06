Beheerder zorgpensioenen wil investeren in reactor Petten

Pensioenbelegger PGGM overweegt een flink belang te nemen in de nieuwe kernreactor in Petten. De investering is goed nieuws voor zo'n 30.000 patiënten per dag die nucleaire therapie ondergaan met materiaal uit Petten, schrijft De Telegraaf.

De huidige kernreactor in het Noord-Hollandse dorp is in 1961 gebouwd en is de grootste van wereldwijd zes reactoren die grondstoffen produceren voor nucleaire geneeskunde. Het gebruik van zogenaamde medische isotopen -radioactief bewerkte atomen voor de bestrijding van kanker en hart- en vaatziekten- neemt momenteel een grote vlucht.



In 2013 besloot het kabinet dat er een nieuwe reactor gebouwd moest worden, maar dat de financiering uit private middelen moest komen. Wel zouden het Rijk en de provincie Noord-Holland samen 80 miljoen euro lenen. In de markt zingt volgens de krant een bedrag rond van 500 tot 800 miljoen euro dat nodig is voor de nieuwe reactor, die Pallas gaat heten. (ANP)