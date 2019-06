Inspectie grijpt in bij Hilversumse apotheek

Een apotheek in Hilversum mag voorlopig geen geneesmiddelen verstrekken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt dat de kwaliteit en veiligheid van farmaceutische zorg in de medicijnenwinkel onvoldoende is gewaarborgd.

"Totdat de apotheek hier passende maatregelen voor heeft genomen mag de apotheek geen geneesmiddelen ter hand stellen", aldus de inspectie.



Ze bezocht de apotheek dit voorjaar verschillende keren na signalen over een afwezige apotheker, veelvuldige sluiting en onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel. (ANP/Skipr)