Boete dreigt voor Dunya Woonzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Dunya Woonzorg een last onder dwangsom gegeven. Nog steeds heeft de aanbieder van cultuurspecifieke ouderenzorg niet alle dossiers van cliënten op een locatie in Elst overgedragen aan nieuwe zorgaanbieders, waar deze naartoe zijn verhuisd.

En daarmee komt de continuïteit van zorg voor de cliënten, die tot 14 mei in Elst woonden, ernstig in gevaar, oordeelt de inspectie. “De overdracht is onvolledig. Zonder de cliëntdossiers kunnen de nieuwe zorgverleners niet precies weten welke zorg de cliënten nodig hebben, en hoe zij deze het beste kunnen verlenen.”, aldus de inspectie.

Dunya is volgens de inspectie verantwoordelijk voor een zorgvuldige overdracht van zorgverlening waarbij de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd. Dat betekende dat uiterlijk 27 mei alle cliëntendossiers gedeeld moesten zijn.

Omdat de ouderenzorgorganisatie daar nog steeds niet aan voldoet, krijgt ze nu een last onder dwangsom van 5000 euro voor iedere volledige week waarin zij niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan. Daarbij is het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de last in totaal 50.000 euro.

De cliënten moesten halverwege mei vertrekken uit het pand in Elst, omdat er vanwege een huurachterstand boedelbeslag op werd gelegd. Dunya werd eruit uitgezet en nieuwe zorgaanbieders namen de zorg over de cliënten over.