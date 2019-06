Brand in zorgcomplex kost oudere het leven

Bij een brand in een zorggebouw in het Friese Sint Nicolaasga is op 5 juni een 70-jarige bewoner om het leven gekomen. De 26 andere bewoners van het complex konden tijdig worden geëvacueerd.

De brand werd ontdekt door een medewerker, die rook zag op de bovenste verdieping van het pand. De vrouw moest voor controle naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De getroffen instelling WilhelminaOord is een kleinschalig woon-zorg initiatief dat gelegen is op een oud landgoed in Sint Nicolaasga. De voorziening werd in 2017 opgezet door zorgondernemers Albert Oosting en Ben Okkema.