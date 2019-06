VGN biedt loonsverhoging van vijf procent in gehandicaptenzorg

De werkgevers in de gehandicaptenzorg zijn bereid een loonsverhoging van vijf procent te bieden. De vakbonden denken na over een tegenvoorstel. Op 28 juni worden de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe cao gehandicaptenzorg voortgezet.

Dat meldt werkgeversvereniging VGN op 6 juni. Het bod van de VGN bestaat uit de inzet van de volledige, beschikbare loonruimte van vijf procent, met een looptijd van twee jaar voor de nieuwe cao vanaf 1 april 2019. Daarbij kan over de genoemde periode een gefaseerde loonstijging worden doorgevoerd, die overeenkomt met de gemiddelde loonsverhoging in Nederland. Eerder stelde VGN niet meer dan 2,8 procent financiële ruimte in de cao-onderhandelingen beschikbaar, wat reden was voor vakbonden FNV, CNV, NU’91, FBZ om actie te voeren.



VGN stelt ook voor om te investeren in de bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De inzet is daarbij dat medewerkers bekwaam, gemotiveerd en gezond werken én blijven werken in de gehandicaptenzorg.