ZN beklaagt zich over dure medicijnrollen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uit in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen over de hoge kosten van zogeheten medicijnrollen. Deze zijn doorgaans tot vier keer duurder dan de reguliere levering van medicijnen.

Medicijnrollen zijn een vorm van geïndividualiseerde distributie van medicijnen. Patiënten die zelf moeite hebben met dosering krijgen de juiste hoeveelheid voorverpakt. Doorgaans zijn medicijnrollen vier keer duurder dan de gebruikelijke driemaandelijkse levering. De meerkosten kunnen oplopen tot honderden euro’s per patiënt per jaar.

Op dit moment gebruiken een half miljoen mensen medicijnrollen, oftewel 4 procent van de geneesmiddelengebruikers. Deze distributievorm beslaat echter een kwart van de apotheekkosten in Nederland, zo heeft Vektis becijferd.

Abonnementstarief

Zorgverzekeraars zien de medicijnrollen graag plaats maken voor een abonnementssysteem, gebaseerd op een reële vergoeding van de distributiekosten en de begeleiding van de betrokken kwetsbare patiënten. Die begeleiding moet ook beter zichtbaar zijn voor de patiënt en diens omgeving, vindt ZN. Als het aan de zorgverzekeraars ligt onderneemt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op korte termijn actie.