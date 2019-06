Martin van Rijn voorzitter Transmurale Zorg Den Haag

Martin van Rijn, bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, is per 1 juni voorzitter van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. geworden. Transmurale Zorg is een bestuurlijk samenwerkingsverband van zorg en welzijn partijen in de regio Haaglanden.

Dat meldt de Reinier Haga Groep op 6 juni. Van Rijn volgt daarmee Renée Barge, voormalig lid rvb Haaglanden Medisch Centrum, op.

Innovatie

De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft als doel om knelpunten in de keten van zorg en welzijn op te lossen, de juiste zorg op de juiste plek te bevorderen en innovatie in de regio aan te jagen. Met Martin van Rijn heeft Transmurale Zorg een voorzitter met hart voor zorg en welzijn, veel kennis van de gehele keten en een bestuurder die staat voor samenwerking in de regio Haaglanden.