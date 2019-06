KPN investeert in samenwerking met Pharmeon

KPN gaat investeren in online zorgbedrijf Pharmeon. KPN Ventures verstrekt groeikapitaal om de app ‘Uw Zorg online’ uit te bouwen. Naast de kapitaalsinvestering gaat Pharmeon ook nauwer samenwerken met KPN Health.

Dat melden KPN Ventures en Pharmeon op 6 juni in een gezamenlijk persbericht. Uw Zorg online heeft nu 800.000 gebruikers. Ongeveer twaalfduizend artsen en apothekers zijn aangesloten. De app maakt het mogelijk om online een afspraak te maken, herhaalrecept te bestellen of een medische vraag te stellen.

Toegankelijk

De samenwerking verbetert de positie van Pharmeon als onafhankelijke online partner voor ruim vierduizend praktijken. KPN Health wil via het online platform digitale zorg voor steeds meer mensen toegankelijk maken. Het vult aan op het pakket. De divisie is actief op gebieden als e-zorg, aanbieder van veilig mailverkeer tussen zorgverleners onderling en diverse telemonitoringsdiensten, KPN Zorgmessenger, KPN-beeldbel faciliteiten, KPN Cloud en werkplekbeheer voor de zorgsector. KPN Ventures richt zich op directe en indirecte investeringen in snelgroeiende Europese technologiebedrijven in segmenten zoals digital healthcare, cloud computing, data/AI en netwerktechnologie. KPN Ventures wil samenwerken en bedrijven ondersteunen in hun groei.